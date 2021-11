Jonah est un psychiatre hors normes. Il a soigné les cas les plus difficiles. Sa capacité d'empathie lui permet d'ouvrir les barrières mentales, de regarder dans les zones sombres de l'esprit humain et de toucher au plus profond de la psyché de ses patients. Aussi Jonah n'a-t-il aucun mal à retrouver du travail dans différents hôpitaux des États-Unis, qu'il quitte généralement au bout de quelques mois. Jonah est un psychiatre nomade, qui vit sans attaches, et qu'une pulsion irrépressible pousse à prendre le volant de sa voiture, la nuit, pour parcourir les autoroutes. Car Jonah est aussi un psychopathe. Les journaux l'ont surnommé " le tueur des autoroutes ", et le nombre de ses victimes ne cesse de croître. Le FBI fait alors de nouveau appel au psychiatre Frank Clevenger : bientôt, par voie de presse interposée, les deux hommes vont se défier, chacun cherchant à pénétrer et à manipuler l'esprit de l'autre. Commence alors une course contre la montre, un duel mental dans lequel Frank Clevenger va affronter son double négatif... Une nouvelle enquête au cœur de la folie signée par un jeune prodige du thriller américain.