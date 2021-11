L'amour à mort

Une femme a été assassinée. À ses côtés, la police trouve un homme couvert de sang, victime de troubles de la personnalité et d'hallucinations. Malgré l'horreur du crime, la procédure exige qu'un expert évalue l'état psychique du suspect. Mais le docteur Frank Clevenger, appelé en urgence, est-il en état d'intervenir ? Drogue, jeu, situation financière catastrophique, rapports professionnels exécrables, vie privée en déliquescence, l'existence de Frank part à vau-l'eau, et cette affaire pourrait bien être celle de trop. Quand on a perdu le contrôle, le moindre dérapage peut être fatal...