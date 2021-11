Et les vivants autour

Depuis quatre ans, depuis l'accident de voiture, le choc, le précipice, Jeanne n'est plus qu'un corps inerte. Allongé, intubé, ventilé, végétant dans le coma. Ce trou noir pour l'instant sans issue a happé sa vie et celles de ses proches. Gilbert et Micheline, ses parents. Charlotte, sa soeur. Jérôme, son mari. Tous suspendus au rythme des machines qui maintiennent Jeanne en vie. Chacun accroché à la plus petite lueur d'espoir. Mais l'état de Jeanne est stationnaire, sans aucune amélioration notable. Alors, quand le professeur Goossens demande à leur parler, ils craignent le pire. Ils sont pourtant loin de pouvoir imaginer ce qui les attend.