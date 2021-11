A 18 ans, Alice est à l'âge des premiers " Je t'aime ". Pendant que Simon, son père, prend un nouveau départ : il vient de rencontrer Maude. Entre cette dernière et Alice, les relations sont distantes, un statu quo de famille recomposée. Aussi, lorsque Maude surprend l'adolescente à fumer du cannabis dans sa chambre, accepte-t-elle, devant ses supplications, de ne rien dire à Simon. Une innocente cachotterie qui provoquera, six mois plus tard, une immense tragédie... Il n'y a pas de petit mensonge. Et rien n'est plus proche de l'amour que la haine...