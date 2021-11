Je sais pas

C'est le grand jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons : un avant-goût de vacances. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment du retour, quand une enfant manque à l'appel. Emma, cinq ans, a disparu. C'est l'affolement général. Que s'est-il passé dans la forêt ? A cinq ans, on est innocent. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un coeur de démon ? " De rebondissements en coups de théâtre, on termine le livre le souffle coupé. " Point de vue " L'auteur est fidèle à ses habitudes et nous livre, une fois de plus, un super thriller à en faire frissonner plus d'un. " Maïté Hamouchi – Métro (Belgique)