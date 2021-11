Prends ma main

"J'ai toujours su, je crois, confusément, que nous nous retrouverions, Diane et moi. Nous sommes attachées l'une à l'autre, par les chevilles, pour une monstrueuse course à trois pattes. Complices accidentelles. Conspiratrices méfiantes. Ou jumelles siamoises, secrètement amalgamées. Parfois, j'ai l'impression que Diane est un morceau de moi-même qui s'est brisé et qui erre à travers mon corps, en flottant dans mon sang. Par conséquent, bien que je ne l'aie pas vue depuis des années, je ne suis pas vraiment surprise quand Diane apparaît au Labo Severin, sur mon lieu de travail, dans ce bâtiment où je passe la majeure partie de mon existence. Et tout recommence. Le plus étrange, c'est que nous savons très peu de choses l'une de l'autre. Mais nous savons la seule chose que personne d'autre au monde ne sait. La seule chose importante."