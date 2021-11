Addy et Beth sont inséparables, dures à cuire et invincibles. Elles ont un physique parfait : jambes galbées, ventre plat, maquillage irréprochable. Membres de l'équipe de pom-pom girls du lycée, elles suscitent à la fois l'admiration et la crainte. L'arrivée d'une nouvelle coach, tout aussi belle et intimidante, va bouleverser l'ordre établi de ce petit royaume bien organisé. Rapidement, les filles tombent sous sa coupe, prêtes à tout pour obtenir ses faveurs. Mais un jour, la coach va trop loin et Addy - la narratrice - va pénétrer malgré elle dans un monde impitoyable où seules règnent la manipulation, l'ambition et la jalousie. Roman sombre et hypnotique, Vilaines filles plonge le lecteur dans l'univers trouble des rivalités adolescentes, des relations toxiques et du désir féminin.