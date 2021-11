Avant que tout se brise

Elle a les épaules élancées, les hanches étroites et mesure moins de 1, 55 mètre. A quinze ans, Devon est le jeune espoir du club de gymnastique Belstars, l'étoile montante sur qui se posent tous les regards, admiratifs ou envieux. Quand on est les parents d'une enfant hors norme, impossible de glisser sur les rails d'une vie ordinaire. C'est du moins ce que pense Katie, la mère de Devon, qui se dévoue corps et âme à la réussite de sa fille, même si cela demande des sacrifices. Lorsqu'un incident tragique au sein de leur communauté réveille les pires rumeurs, Katie flaire le danger et sort les griffes. Rien ni personne ne doit entraver la route toute tracée pour sa fille. Reste à déterminer quel prix Katie est prête à payer. Un livre ultra efficace. Sabrina Champenois, Libération. Notre coeur fait des triples saltos dans ce Little Miss Sunshine qui rencontre Twin Peaks. Julie Malaure, Le Point.