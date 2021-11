Last minute

Ex-agent de la CIA, Sam Capra voit sa vie basculer le jour où le cartel des Cinq Soleils kidnappe son fils. En monnaie d'échange, Sam doit éliminer un étudiant et un hacker qui possèdent des informations plus que compromettantes sur le cartel. Une vie contre deux... Les heures lui sont comptées. Aidé d'une jeune ingénieure en informatique dont la fille a aussi disparu, Sam se lance dans un contre-la-montre impitoyable. Lorsque Mila, vieille connaissance de Sam, intervient dans cette traque, les menaces se multiplient. Qui sont les mystérieux individus qui ont mis à prix la tête de Mila ? En saurait-elle plus qu'il n'y paraît ? Sam n'a pas le choix, le temps presse, la vie de son fils est en jeu.