Luke Dantry analyse la menace terroriste pour une compagnie privée. Aussi palpitant que cela puisse paraître, Luke n'a rien d'un super agent et mène une vie d’employé de bureau. Il repère, sur les sites et les forums Internet, les individus présentant un lien éventuel avec des réseaux terroristes. La plupart du temps, ses interlocuteurs sont d'inoffensifs extrémistes qui exorcisent leur vie misérable en rêvant de complots. Rien de très menaçant. Jusqu'au jour où Luke est enlevé, forcé d'assister à un meurtre et retenu prisonnier au milieu des bois. Sans connaître l'identité de ses assaillants ni leur mobile, il devient la proie d'une impitoyable chasse à l'homme. Aurait-il sans le savoir découvert un véritable complot ? Après Panique et Double jeu, Jeff Abbott nous offre une nouvelle incursion dans le monde captivant des hommes de l'ombre.