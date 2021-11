Double jeu

Une carrière florissante, une femme qu'il aime, Ben Forsberg, cadre dans une entreprise de sécurité, a tout pour être heureux. Jusqu'au jour où son existence paisible vole en éclats : sa femme est assassinée et il est accusé de meurtre par les services secrets. Quelqu'un l'a pris pour cible, il ignore qui et pourquoi. Une plongée dans le monde obscur de l'espionnage et des apparences trompeuses.