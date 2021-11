Le retour de Peter James Hubble, fils d'un sénateur devenu une star du porno, dans sa ville natale du Texas, n'augure rien de bon. Lorsqu'il est retrouvé mort à bord de son yacht, alors qu'il enquêtait discrètement sur la mystérieuse disparition, des années auparavant, de son frère, c'est un véritable cauchemar qui commence pour Whit Mosley et Claudia Salazar. Plongés au cœur de sombres secrets de famille, noyés sous les mensonges et les manipulations en tout genre, ils vont devoir affronter un tueur d'un redoutable machiavélisme... Faux-semblants est le premier livre d'une série consacrée aux enquêteurs Mosley et Salazar. Après Panique et Trauma, Jeff Abbott nous offre un nouveau petit bijou d'intrigue, où l'on retrouve, plus aiguisé que jamais, son sens du rythme et des rebondissements multiples, jusqu'à un dénouement complètement imprévisible.