Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris Tome 5 : Cavalier seul

Alors que la campagne fait rage et que les menaces d'attentat se multiplient, Lucky Luke est chargé d'escorter dans l'Ouest sauvage Rutheford Hayes, candidat à l'investiture suprême. De Memphis au Texas, des tribus indiennes aux saloons les plus mal famés, la balade ne sera pas de tout repos. Troisième Lucky Luke signé Gerra et Achdé, l'homme de Washington est une hilarante course poursuite où les mœurs politiques des pieds tendres sont impitoyablement disséquées.