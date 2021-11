À plusieurs années d'intervalle, Daniel Pennac est séduit par deux images peintes au pochoir sur les murs de Belleville, dont l'ombre noire d'un personnage portant un chapeau mou et ceinturé dans un imper à la Philip Marlowe. À ses côtés, une valise sur laquelle quatre lettres se détachent : NEMO... Pennac, le romancier, retrace ici les circonstances de sa rencontre avec Nemo, le peintre des rues, deux Bellevillois qui devaient se croiser. Apparues dans l'est de Paris au milieu des années 1980, les interventions de Nemo ont investi au fil du temps tous les quartiers de la capitale. Adoptant la silhouette type du détective de polar, son personnage récurrent essaime désormais ses messages sur les bâtiments décrépis et les palissades de chantier de plusieurs métropoles. Doué d'une étonnante maîtrise de l'espace, Nemo crée des images fortes avec peu de moyens, une palette de quelques pochoirs : une valise, un parapluie, un ballon... Pourvu de cette panoplie minimale, son passe-muraille réalise des miracles de tendresse et de poésie. Un monde où l'on naviguerait dans des bateaux en papier, où la pêche à la ligne serait une activité urbaine, où les pistolets cracheraient des étoiles, des fleurs ou des poissons volants... Un univers délivré de la pesanteur du quotidien. " Nemo par Pennac " rassemble l'essentiel des interventions de Nemo, artiste des rues qui, depuis bientôt trente ans, s'efforce d'apaiser la brutalité des grandes cités.