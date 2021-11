Les grandes vacances

Robert Doisneau change de complice. Après Cavanna, c'est Daniel Pennac, l'auteur de La Fée Carabine, de Au bonheur des ogres et de La Petite Marchande de prose. Une fois encore, l'humour rassemble deux hommes sensibles à la saveur d'un certain milieu social : celui des banlieusards et de leurs enfants. Mais cette fois, l'école est finie et le travail aussi. Il s'agit de s'évader, de partir à la campagne, de découvrir la mer, de monter à bicyclette ou d'essayer un canoë. De la fin des années 30 aux années 60, la France traverse l'âge d'or des filets à crevettes prêts pour l'action dès la gare Montparnasse, des valises sur la tête, des bouées autour du cou et des skis que l'on garde avec soi dans sa couchette de train. Et Doisneau réussit sur ce sujet la grande prouesse d'un " album de famille " dans lequel chacun peut se reconnaître et retrouver ses propres souvenirs.