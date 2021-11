Chagrin d'école de Daniel Pennac (Analyse de l'oeuvre). Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.fr

Décryptez Chagrin d'école de Daniel Pennac avec l'analyse du PetitLitteraire. fr ! Que faut-il retenir de Chagrin d'école, le bestseller autobiographique qui aborde le système scolaire ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette oeuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : - Un résumé complet - Une présentation des personnages principaux tels que Daniel Pennac (le cancre et le professeur) et sa famille - Une analyse des spécificités de l'oeuvre : autobiographie et mise en abyme de l'écriture, la scolarité à trois visages, une écriture oralisée et prix Renaudot et bestseller Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l'oeuvre. LE MOT DE L'EDITEUR : " Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Chagrin d'école (2017), avec Mélanie Ackerman et Florence Balthasar, nous fournissons des pistes pour décoder ce bestseller qui offre une belle réflexion sur l'école moderne. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'oeuvre et d'aller au-delà des clichés. " Stéphanie FELTEN A propos de la collection LePetitLitteraire. fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire. fr est considéré comme une référence en matière d'analyse d'oeuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes oeuvres littéraires. LePetitLittéraire. fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Education. Plus d'informations sur lepetitlitteraire. fr