Cabot-caboche de Daniel Pennac. Fiche de lecture

Tout ce qu'il faut savoir sur Cabot-Caboche de Daniel Pennac ! Retrouvez l'essentiel de l'oeuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, des schémas actanciel et narratif, une étude des personnages et des clés de lecture. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé intégral du roman, puis s'intéresse aux différents personnages : Le Chien, Pomme, les parents de Pomme et les amis du Chien, Gueule Noire, Le Hyéneux, le Laineux et Le Nasillard. Après les schémas actanciel et narratif, on aborde le genre du roman. Une analyse littéraire de référence pour mieux lire et comprendre le livre ! Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, lePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le Ministère de l'Education. Par beaucoup d'élèves, il est considéré comme le Profil d'une oeuvre numérique du 21e siècle.