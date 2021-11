10 séquences pour lire L'oeil du loup de Daniel Pennac Cycle 3 niveau 2

Ce fichier constitue un outil de classe clés en main pour aider l'enseignant dans la préparation et la mise en œuvre de la lecture intégrale d'un roman contemporain initiatique, L'œil du loup, il offre un accompagnement pédagogique structuré permettant aux élèves de s'approprier le texte, grâce à des parcours rapides de découverte et de compréhension globale. Le fichier comprend : Pour l'enseignant, une partie méthodologique comportant : - un avant-propos qui expose la démarche ; - la présentation de l'ouvrage étudié ; - le déroulement détaillé des 15 séquences de lecture et des 10 séances d'observation réfléchie de la langue (objectifs, démarche, corrigés). Pour l'élève, 25 fiches à photocopier prêtes à l'emploi : - 15 fiches d'activités de lecture visant à amener les élèves à construire et à mobiliser des connaissances sur les textes et la manière de les questionner (découverte du livre, structure narrative, narrateur et personnages...) ; - 10 fiches d'activités d'observation réfléchie de la langue au service de la compréhension du texte (temps des verbes, interprétation et utilisation des pronoms...). Un accompagnement pédagogique innovant et de qualité, qui répond efficacement aux exigences des nouveaux programmes officiels de 2002 au cycle 3.