Richard Texier. Ateliers nomades

Depuis plus de vingt ans, Richard Texier installe dans les endroits les plus improbables, loft new-yorkais, phare de Cordouan, palais de la Culture à Moscou, célèbre Villa Noailles et bien d'autres lieux encore, ce qu'il appelle ses " ateliers nomades ". Cet ouvrage de grande qualité retrace ces séjours et les oeuvres qui y sont nées. Formidablement illustré par les instantanés des grands photographes qui ont accompagné l'artiste tout au long de ses aventures, il constitue un raccourci extraordinaire sur près d'un quart de siècle de la création d'un peintre français majeur. N'a-t-on pas vu Aung San Suu Kyi venir visiter l'artiste et peindre avec lui dans son récent atelier nomade de Rangoon ? Formidable conteur, Richard Texier évoque avec verve ces expériences incomparables.