Les mots ont des oreilles

Quand Daniel Pennac met les pieds dans le plat avec Florence Cestac : les plus savoureuses expressions sur le corps à hauteur d'enfant racontées avec brio et illustrées avec humour ! Un véritable album pour les enfants imaginé par Daniel Pennac et illustré par Florence Cestac. Ces personnages culottés, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils ont de quoi vous faire marrer et qui plus est, les doigts dans le nez ! Retrouvez le charme inimatable de Daniel Pennac, dans la droite lignée de la famille Malaussène, à la portée des enfants. Anna, Litsou, Lulle, Morello, Tant Mogne, et les autres invitent les enfants à découvrir toutes les expressions les plus cocasses autour du corps humain dans une grande fresque bourrée d'humour, qui fera aussi sourire les parents. EXTRAITS "Alors, là, je ne vois absolument pas comment on peut faire ses devoirs les doigts dans le nez ! Tu t'imagines, écrire une rédac les doigts dans le nez ? Et à l'oral, répondre au prof les doigts dans le nez ? Et faire de la gym les doigts dans le nez ? " "A propos de mots et d'images, l'autre soir tante Mogne a mis les pieds dans le plat. Et c'était bien dommage parce que Morello et Anna nous avaient fait un bon couscous". "Quand Robert était petit et qu'il venait jouer à la maison il connaissait déjà des tas de mots que nous ignorions. - ; Je suis un vrai dictionnaire, disait-il. - ; Dis donc, tu as les chevilles qui enflent ou quoi ? "