L'odeur de l'homme

Qu'est-ce que ça sent, un homme ? Le mâle, le fauve, le tabac, le gel douche, le parfum (le sien ou celui d'une autre), le cheval si c'est un cow-boy et la fumée si c'est un pompier. En somme, ça dépend. Mais dans tous les cas - et ça, c'est invariable - l'homme qu'on aime sent bon. C'est du moins la théorie de Marie-Ange Guillaume. Et des théories comme celle-là, elle en a beaucoup : sur le Kâma-Sûtra, le beurre et l'argent du beurre, le foie, les myopes, les cigarettes... Alors plutôt que de les garder pour elle, elle en a fait des petits textes, toujours justes, drôles et pleins de vie. Voilà donc, sous une plume espiègle, croqués tour à tour nos petits soucis et nos gros défauts. A moins que ce ne soit l'inverse.