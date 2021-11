Un prof a changé ma vie

"On a pu les aimer, les admirer, les craindre. Les profs ont forcément laissé une empreinte en nous. Certains ont même changé des vies. Ces vingt et une histoires en témoignent. Les voies de l'apprentissage et de la transmission sont infinies, je n'ai pas glané que des histoires d'institutrices et d'instituteurs dévoués ou de vieux maîtres bourrus. Un prof, c'est parfois un tourneur-fraiseur, un ténor du barreau voire un maître de karaté. A chaque fois une rencontre qui ouvrira les portes de la connaissance. Mais les profs savent-ils ce qu'on leur doit ? Les témoins de ce livre adressent un signe amical à tous ceux qui font ce bel effort de transmettre", V. R. "Dans ces destins qui auraient aussi bien pu ne pas s'accomplir, surgissent immanquablement le ou les professeurs qui vont tout changer", Violaine de Montclos, Le Point.