Richard Texier. De l'abondance au Zénith

L'œuvre de Richard Texier révèle un " incessant besoin d'aller plus loin, plus avant, plus ailleurs, plus complètement à la poursuite du grand rêve humain de l'insaisissable cohérence. Tout ce que je sais de cette cohérence, moi, tient en ceci : ce langage ressemble à cet homme et cet homme ressemble à son couvre ; comme l'univers dont il se préoccupe, il est en expansion. Et, dans ce permanent bouleversement, chaque œuvre est une éclosion ", écrit Daniel Pennac.