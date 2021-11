Le roman d'Ernest et Célestine

Je vais vous raconter l'histoire d'Ernest et Célestine. S'ils la racontaient eux-mêmes, on n'y comprendrait rien car Ernest et Célestine ne sont jamais d'accord. Pas étonnant, tout le monde vous le dira : un ours et une souris amis, ça ne se peut pas ! Jamais ! Scandaleux ! Absolument interdit ! Et pourtant, personne ne pourra empêcher leur amitié. Personne, vous m'entendez ?