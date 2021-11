Kamo, c'est école métamorphosée en rêve d'école, ou en école de rêves, au choix ! KAMO, L'IDÉE DU SIÈCLE ; KAMO ET MOI ; KAMO, L'AGENCE BABEL ; L'ÉVASION DE KAMO. Dans les quatre histoires trépidantes de Kamo, le héros de Daniel Pennac, il y a toute la vie : l'humour, l'amitié, le mystère et l'aventure, la tendresse et l'émotion.