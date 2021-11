La fée carabine

Dans Folioplus classiques, le texte intégral, enrichi d'une lecture d'image, écho pictural de l'œuvre, est suivi de sa mise en perspective organisée en six points : courant littéraire : Le roman noir ; Genre et registre : Vous avez dit polar ? ; L'écrivain à sa table de travail : Écrire pour le plaisir ; Groupement de textes : " Parlotte au bistrac " ; Chronologie : Daniel Pennac et son temps ; Fiche : Des pistes pour rendre compte de sa lecture.