Merci. Suivi de Mes italiennes et de Merci Adaptation théâtrale

Un beau matin, l'envie m'a pris d'écrire une variation autour du mot " merci ". J'ai donc imaginé le monologue d'un lauréat primé pour l'ensemble de son œuvre et contraint aux remerciements officiels, le pauvre. Or, voilà que deux ans plus tard, je me retrouve dans un théâtre, seul en scène, à devoir dire moi-même ce monologue ! Ce n'est pas mon emploi, je n'ai jamais voulu faire l'acteur : j'ai failli en mourir de peur. On trouvera ici le récit de cette aventure théâtrale. Titre Mes italiennes. On y trouvera aussi la réédition de Merci et le texte tel que je l'ai adapté pour le jouer, sous la houlette de Jean-Michel Ribes. D. P.