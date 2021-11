Et si nos vies n'étaient qu'énigme ? Actes du colloque organisé par le Collège des humanités, Montpellier les 24 et 25 septembre 2016

L'homme parle et ne sait pas ce qu'il dit. Il désire mais ne sait pas quoi. Il jouit mais ne s'en satisfait pas... Il y a chez l'être humain - parlêtre dirait Lacan - cette vibration intime et secrète de la chair depuis que le Verbe l'a percuté et cette vibration, cette pulsation, c'est le vivant. Depuis toujours, l'homme a été intrigué par ce vivant mystérieux. Il a voulu le comprendre, l'expliquer, le maîtriser, l'évaluer, etc. Il en appelle à l'écriture, à l'image, à la philosophie, aux mathématiques, à l'art, aux religions, et plus que jamais à la science. Ainsi sommes-nous passés de Thalès calculant la hauteur de la pyramide de Khéops en mesurant l'ombre portée de son corps, à Armstrong marchant sur la lune... La science dont la fonction est d'établir des rapports n'avait pas, jusqu'à il y quelques décennies, répondu aux "origines" et aux "fins". Désormais, elle le veut. Et le prouve en dissociant, par exemple, la parentalité de la reproduction ou en nous promettant l'éternité ! Naguère, la puissance du réel était dévolue au divin. Désormais, le discours scientifique s'en empare prouvant une fois de plus que rien n'est plus insupportable que le réel, rien n'est plus déconcertant que l'impossible à dire et à se représenter. Alors, autant le confondre, ce réel, avec la réalité ! Mais, paradoxalement, plus ce discours se veut riche de promesses et plus notre errance s'accroît, ne sachant pas davantage d'où nous venons ni même où nous allons.