La magie du matin

Stress, fatigue, routine, peuvent nous enfermer dans une vie dénuée de sens. Vous lever une heure plus tôt le matin peut transformer votre vie ! Cet espace libéré permet de retrouver sa véritable motivation : que ce soit d’écrire un roman, passer du temps avec un proche, méditer, courir... Trouvez «votre» rituel, pour réveiller votre corps, votre esprit, votre âme, votre désir. C’est le moment pour formuler clairement vos objectifs, et réaliser enfin petits et grands projets qui nous tiennent à coeur. Un véritable phénomène aux US, qui arrive en France portée par un auteur qui incarne et applique cette philosophie depuis de nombreuses années suite aux interviews de plus de 365 personnes sur cette pratique.