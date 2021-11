C'était un 8 novembre...

Babouchka, émue aux larmes, balbutia quelques mots que bien sûr je ne compris pas, mais cette intensité émotionnelle te fit également pleurer. Ce n'était que du bonheur ! C'était beau ! Je ne peux rien dire d'autre, c'était merveilleusement beau ! Nous étions tous là, spectateurs émus devant cette scène ! Parce qu'un jour, il y avait vingt-neuf ans, un adolescent avait quitté la chaleur de ses bras et était parti pour un destin des plus incertains ! C'est vrai que tu étais là, tout contre elle, la tête sur son épaule, comme elle n'eût jamais imaginé que ce fût possible ! Elle devait voguer sur les vagues d'un passé et s'interroger sur ton parcours, tentant de deviner quel homme tu étais devenu maintenant ? Son ressenti devait être celui que j'avais éprouvé quand je t'avais rencontré. Pour elle, tu venais de cet autre monde, descendu de cette autre planète qu'elle ne connaîtrait jamais !