L... Portraits de femmes

"... Ces photographies sont libertés, la féminité y est irrésistible. Peut-être grâce à cette idée, si précieuse aujourd'hui : laisser le droit de choisir à celles qui les composent, comme on choisit sa vie, son droit à la pudeur ou l'impudeur, selon l'envie et le moment, choisir d'être nu ou tout habillé, choisir l'attitude, choisir de prendre ou d'offrir. Et c'est là peut-être le plus grand mystère de ce livre : par quelle magie Jean-Marie a-t-il ainsi réussi à photographier la tendresse ? "