Sources et évolution de la physique quantique. Textes fondateurs

Au début du XXe siècle, la découverte de la discontinuité de l'énergie remet en cause les principes de la physique classique. Ce problème essentiel, qui s'opposait aux physiciens, allait imposer une révision théorique majeure pour aboutir, quelques vingt années plus tard, à la reconnaissance d'une nouvelle mécanique discrète et probabiliste, la mécanique quantique. Sources et évolution de la physique quantique présente les textes fondateurs de cette branche incontournable de la physique fondamentale, de l'antiquité à nos jours, qui sont ici rassemblés à travers les articles originaux publiés par leurs auteurs. Chaque texte est mis en perspective dans le contexte préalable à l'avancée théorique qu'il propose. Cet ouvrage s'adresse en premier lieu aux physiciens, en rappelant les perspectives de leur domaine ; il permet cependant de déborder les aspects spécialisés d'une discipline scientifique pour faire revivre, dès les premiers chapitres, une immense aventure intellectuelle et ses enjeux. Le livre intéressera, à ce titre, tous ceux qui se préoccupent de la formation des idées scientifiques, des nouveaux concepts et théories, de l'expérimentation et des implications générales de la physique sur la connaissance.