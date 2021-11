La tension d'une corde de piano, le magnétisme d'un aimant, la résistance de l'air..., tous ces phénomènes relèvent de l'action d'une force. Si Aristote fut le premier à introduire la force comme concept scientifique, ce dernier ne cessa d'évoluer, notamment avec le passage de la mécanique newtonienne à la mécanique quantique. À cette passionnante plongée dans les forces de la nature, font écho les différents aspects des rapports de force dans nos sociétés : interindividuels, à l'échelle du quartier, de la nation et de la planète. Souvent évidents, les rapports de force sont parfois invisibles. Du compromis à la confrontation, là aussi il s'agit de mouvement et de déséquilibre comme le révèle le dialogue entre la physique et les sciences sociales.