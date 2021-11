2013 : Nataxa est policière au poste de New Tsakane, à l'est de Johannesburg. Sur son bureau, des dossiers à trier et à classer. L'un d'eux lui brûle les mains : celui de Noxolo, une mère de 2 enfants, âgée de 24 ans, violée puis battue à mort en 2011. Pourquoi ses tortionnaires n'ont-ils pas été identifiés et appréhendés ? Son orientation sexuelle ne serait-elle pas à l'origine du calvaire qui lui a été infligé, dans une Afrique du Sud où le redressement de lesbiennes est une pratique sinistrement répandue ? Malgré les mises en garde de sa hiérarchie, Nataxa ne peut s'empêcher de mettre son nez dans cette affaire. Elle contacte un groupe de défense des droits des homosexuels, EPOC... Le cas, parfaitement authentique, de Noxolo Nogwaza n'est malheureusement pas isolé. C'est pourquoi Amnesty International a décidé d'en faire un de ses chevaux de bataille... Jean-Christophe Morandeau, en collaboration avec l'organisation et son partenaire local, EPOC, a choisi, lui, de l'intégrer au coeur d'une fiction. Mais une fiction qui retrace tout de même avec précision - et émotion - le drame de Noxolo ainsi que les enjeux associés.