Encore largement méconnu du public européen, Winslow Homer (1836-1910) est pourtant l'un des plus grands peintres américains du XXe siècle. Cet artiste atteint l'apogée de son talent à travers la représentation de l'eau, l'un de ses sujets de prédilection. Winslow Homer : poète des flots présente une magistrale sélection de marines qui démontre à la fois l'originalité du style de l'artiste et sa puissance picturale et narrative. En effet, ces oeuvres révèlent le parcours artistique d'un peintre qui a su trouver sa propre voie, éminemment moderne et distinctement américaine. L'extraordinaire capacité de Winslow Homer à adapter ses moyens plastiques à son environnement et à capter l'essence des paysages qui l'entourent se retrouve au fil des pages : des marines de la côte Est des Etats-Unis aux éclatantes aquarelles tropicales des Caraïbes ou encore aux étonnantes scènes de pêche monochromes du Canada.