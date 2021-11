Le témoin, le sociologue et l'historien. Quand des policiers se mettent à table

De 1990 à 2005, une centaine de "récits de vie" ont été recueillis auprès de policiers de générations, de corps et de carrières bien différents. Conservés par la Bibliothèque nationale de France, ces témoignages inédits rassemblent, dans cet ouvrage, historiens et sociologues autour de la question des "archives orales" et de leur utilisation scientifique souvent contestée, toujours délicate. Du récit des rafles antisémites sous l'Occupation à celui du travail des commissaires sous la Ve République, les analyses présentées ici s'interrogent sur les usages et les limites des "confessions" de ces experts de l'interrogatoire que sont les policiers. Confrontés à ceux d'autres professionnels (agents des services spéciaux, journalistes, cheminots, responsables économiques) ou d'acteurs des périodes les plus troublées (la Résistance, la déportation), ces témoignages entraînent le lecteur au coeur de l'histoire du XXe siècle sous des angles variés, en France comme à l'étranger. Apportant un certain nombre de réponses à leurs conditions d'utilisation, ce livre démontre l'intérêt des récits de vie et celui de leur croisement avec d'autres sources. Jean-Marc Berlière, professeur émérite d'histoire à l'université de Bourgogne, et René Lévy, sociologue, directeur de recherche au CNRS, appartiennent au centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP, CNRS, UVSQ, ministère de la Justice). Ils étudient l'objet "police" depuis plus de trente ans et lui ont consacré de très nombreux ouvrages et articles. Ils travaillent actuellement à une somme sur l'histoire des polices en France de Louis XIVà nos jours (Nouveau Monde éditions). Jean-Marc Berlière, professeur émérite d'histoire à l'université de Bourgogne, et René Lévy, sociologue, directeur de recherche au CNRS, appartiennent au centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP, CNRS, UVSQ, ministère de la Justice). Ils étudient l'objet " police " depuis plus de trente ans et lui ont consacré de très nombreux ouvrages et articles. Ils travaillent actuellement à une somme sur l'histoire des polices en France de Louis XIV à nos jours (Nouveau Monde éditions).