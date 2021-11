La science en mal de culture : Science in Want of Culture

On ne peut aujourd'hui se contenter d'attendre de la science explications et applications, sans prendre en compte ses implications pour la société. La nécessité s'impose d'une plus grande maîtrise de l'activité scientifique par les citoyens, ce qui exigerait une meilleure diffusion de la culture scientifique et technique. Mais l'existence même d'une telle culture est douteuse en un temps où les savoir-faire l'emportent sur les savoirs. Il s'agit donc d'abord de (re)mettre la science en culture.