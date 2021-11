Comment devenir le nouveau Marc Levy

Et si c'était vrai ? Et si, vous aussi, vous deveniez l'auteur d'un best-seller traduit dans le monde entier, conquérant un lectorat fébrile à chacune de vos apparitions publiques ? Grâce à ce livre, c'est enfin possible ! Découvrez les techniques ancestrales de fabrication d'un best-seller et maîtrisez toutes les ficelles qui feront de vous le prochain numéro 1 des ventes. Identifiez votre genre de prédilection. Construisez une intrigue réussie avec des héros tourmentés comme des blogueuses mode et des chirurgiens-cosmonautes. Travaillez votre image et faites le buzz dans les médias ! N'attendez plus : investissez 6 euros dans cette méthode, vous en récolterez des millions !