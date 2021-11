Stylus : la parole dans ses formes. Mélanges en l'honneur du professeur Jacqueline Dangel

L'oeuvre multiforme de Jacqueline Dangel, professeur émérite de l'université de la Sorbonne (Paris IV), a donné à l'étude des textes de l'Antiquité latine un nouvel horizon en revivifiant la stylistique. Soixante contributions de ses collègues et amis montrent ainsi, dans les domaines les plus variés des études littéraires, les orientations actuelles de la recherche. Grammaire, rhétorique, théâtre, histoire littéraire, mythe et poésie, esthétique sont tour à tour abordés, dans des perspectives qui en révèlent les enjeux, avec les outils d'analyse les plus récents.