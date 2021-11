Si c'était à refaire de Marc Levy. Fiche de lecture

Tout ce qu'il faut savoir sur Si c'était à refaire de Marc Levy ! Retrouvez l'essentiel de l'ouvre dans une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé du roman, puis s'intéresse aux personnages : Andrew Stilman, Valérie Ramsay, Marisa et Ortiz. On aborde ensuite la thématique de la seconde chance et celle de la vérité, véritable enjeu du roman, avant de commenter le caractère historique de l'oeuvre à travers les guerres civiles qui ont secoué l'Amérique latine dans les années 1970. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions, vous permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence pour mieux lire et comprendre le livre !