Vous venez d'apprendre que vous êtes diabétique, ou que l'un de vos proches est atteint par la maladie ? Le Diabète pour les Nuls est un ouvrage simple, fiable et complet qui répond à toutes les questions que vous vous posez. Qu'est-ce que le diabète ? Quels sont ses causes, ses symptômes, ses effets sur l'organisme ? Quels sont les meilleurs traitements et médicaments pour se soigner ? Et surtout, comment vivre normalement malgré la maladie ? Basé sur les dernières découvertes scientifiques, mis à jour par un spécialiste, Le Diabète pour les Nuls vous aide à comprendre, et à mieux vivre avec le diabète au quotidien. Inclus dans ce livre : un mini-livre de recettes antidiabète : 30 recettes faciles, de l'entrée au dessert, pour avoir une alimentation saine sans vous priver.