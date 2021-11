Vocabulaire de psychosociologie. Références et postions

En tant que science de l'action et praxis engagée dans la vie sociale, la psychosociologie a profondément renouvelé les perspectives dans de très nombreux domaines où elle exerce son influence : fonctionnement des groupes et des organisations, processus de changement, rapports de pouvoir, traitement des conflits psychologiques et sociaux, rapports entre recherche et pratique sociale, sciences de l'éducation, formation, pédagogie, enquête sociale et économique, travaux sur l'opinion publique, études de marché ou de motivation, psychothérapies, travail social... Le Vocabulaire de psychosociologie fournit des repères conceptuels et méthodologiques permettant de dégager l'originalité propre de cette discipline. Enrichie de dix notices inédites, cette nouvelle édition rend compte de son actualité et valorise le fonds commun des psychosociologues.