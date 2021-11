Observation, analyse, modèle : peut-on parler d'art avec les outils de la science ?

Comment parler de la musique ? Peut-on observer objectivement un phénomène musical et en tirer des analyses universelles ? Quels seraient le statut et les modalités d'une science autonome de la musique ? C'est à ces questions, au carrefour de l'esthétique et de l'épistémologie, que tentent de répondre dans cet ouvrage des chercheurs issus des différentes branches de la musicologie : acousticiens, analystes, ethnomusicologues, historiens, sociologues et psychologues de la musique, cogniticiens, philosophes, épistémologues... De l'étude du signal acoustique à celle du mystère des chants polyphoniques sardes, ce livre intéressera tous ceux qui s'interrogent sur le rapport entre musique et connaissance, tous ceux qui veulent en savoir plus sur les pratiques et le sens des différentes approches dont s'enrichit aujourd'hui la recherche musicologique.