Initiation à la physique quantique. La matière et ses phénomènes

La physique quantique est sortie des laboratoires de recherche pour pénétrer notre vie quotidienne via les industries technologiques de pointe : elle sous-tend les faisceaux lasers qui lisent nos disques compacts, les composants miniaturisés de nos appareils électroniques, bientôt le développement des nanomachines et la cryptographie quantique qui sécurisera nos télécommunications. [...] Il est grand temps de voir apparaître enfin quelque nouveauté dans l'exposé élémentaire des notions quantiques. C'est le mérite de Valerio Scarani que de nous fournir ainsi, à partir de son travail au sein de l'une des plus novatrices équipes de physique quantique expérimentale - celle de l'université de Genève-une présentation originale dont la concision ainsi que la simplicité séduiront les lecteurs.