MECANIQUE. La physique en questions, édition 1998

Statique Cinématique Dynamique Lois de conservation Forces de gravitation. "La physique qui s'enseigne diffère en général de celle qui se fait autant qu'un traité de grammaire diffère d'un roman (...) Avant toute analyse théorique d'un problème physique (mise en équations, calculs...), une étude qualitative est nécessaire". J.-M. L.-L. Question : Une corde passe par-dessus une poulie en pendant symétriquement de chaque côté. A l'une des extrémités est agrippé un singe et à l'autre, on a suspendu un miroir de même poids que lui. Effrayé par son image, le singe tente d'y échapper en grimpant le long de la corde. Que se passe-t-il alors ? La grande diversité des questions réunies dans ce volume - elles touchent aux connaissances, aux applications, et à la réflexion pure - offre à chacun le loisir de faire de la physique à sa mesure et selon son humeur. Quant au mordant des dessins d'Yves Guézou, il ajoute aux phénomènes étudiés... une dimension supplémentaire.