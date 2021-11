Paul Lévy - Maurice Fréchet, 50 ans de correspondance en 107 lettres

Ensemble des lettres scientifiques échangées entre Paul Lévy et Maurice Fréchet, et retrouvées dans les archives de l'Académie des Sciences de Paris. Cette correspondance passionnante entre deux grandes figures de la mathématique française du vingtième siècle permet de côtoyer la pensée créatrice si particulière de Paul Lévy et la genèse du calcul des probabilités. Grâce à une présentation générale des principaux thèmes abordés dans ces lettres et à de nombreuses notes explicatives, le lecteur peut mieux suivre les détails de l'évolution d'une discipline alors en plein renouvellement.