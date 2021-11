Les implants dentaires

Une denture éclatante, bien alignée, est souvent l'un des attraits majeurs d'un visage ; mais la mauvaise disposition ou l'absence de plusieurs dents l'altèrent et même, parfois, le rendent repoussant. Ce handicap durable perturbe la communication, amène l'isolement et peut conduire à la dépression. Des problèmes plus graves encore touchent à l'élocution, à l'alimentation, à la santé en général, liés à l'absence d'une partie ou de la totalité de la denture par suite d'un accident ou du vieillissement. Il importe donc de veiller, dès la naissance, sur le capital dentaire et de connaître les possibilités d'embellissement ou de sauvetage. Cet ouvrage est le trente-troisième de la collection Ouverture médicale. Il présente les innovations récentes dans le domaine des implants dentaires, qui permettent de construire des prothèses fixes ou de stabiliser des prothèses amovibles. Leur développement a apporté des solutions à des problèmes jusque-là impossibles ou difficiles à résoudre, contribuant à transformer la vie des patients handicapés.