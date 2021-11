Comment peut-on être Européen ? Eléments pour une philosophie de l'Europe

Fétichisme des équilibres budgétaires, fanatisme du libre-échange, mépris de la préférence communautaire, subversion du politique par l'économie, des Etats par les marchés, du public par le privé... Comment peut-on être européen ? L'Europe est aujourd'hui engluée dans un triple échec. Echec de l'union monétaire alors que ne cesse de se creuser la divergence entre Nord et Sud. Echec de l'union économique, pendant que la compétition entre pays membres se poursuit. Echec d'une union politique quand l'Europe préfère abandonner sa gouvernance à des autorités indépendantes plutôt que de privilégier la concertation entre les Etats. Au-delà de l'affrontement stérile entre souverainisme et fédéralisme, Jean-Marc Ferry suggère d'explorer une troisième voie, la co-souveraineté : la possibilité de se coordonner afin de conduire ensemble des politiques publiques définies sous l'autorité d'une institution légitime, associant les parlements nationaux aux processus de décision. Jean-Marc Ferry plaide aussi pour l'instauration d'un socle social européen, reposant sur le double dispositif d'un revenu de base universel et du développement d'un nouveau secteur d'activité personnelle et autonome. Enfin, il revient, en philosophe, sur le sens même de la construction européenne face aux menaces toujours présentes de la misère, de la guerre et de la barbarie.