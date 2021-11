Les présidents face à Dieu

De Charles de Gaulle, chrétien fervent qui installera une chapelle au Palais de l'Elysée, à François Hollande, président non marié qui affiche à l'égard de toute croyance la distance du libre penseur, se sont succédé cinq autres présidents de la République, tous très différents dans leur approche du fait religieux. Georges Pompidou, le chercheur en transcendance, Valéry Giscard d'Estaing, le catholique détaché, François Mitterrand, le socialiste mystique, Jacques Chirac, l'humaniste méfiant, Nicolas Sarkozy, l'opportuniste identitaire. Tous seront confrontés durant leurs mandats respectifs au fait spirituel. La société évolue, le monde bouge, les débats seront donc nombreux : contraception, avortement, divorce, enseignement privé, antisémitisme, voile, racines chrétiennes de la France, mariage pour tous, attentats à motivation religieuse... A l'heure où les questions de laïcité et de culte sont, plus que jamais, d'une cruelle actualité en France, Marc Tronchot livre ici le fruit d'une enquête minutieuse, riche en révélations et témoignages recueillis auprès de proches, de familles, d'amis, d'hommes et de femmes politiques sur les Présidents de la Ve, dans leur expression publique comme dans l'intimité de leur foi.