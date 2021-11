Changer le monde. Tout un programme !

Libérons-nous de la contrainte carbone ! L’énergie procède de la transformation de la matière. Point de matière, point d’énergie. Or nos sociétés industrialisées sont de plus en plus gourmandes en énergie, alors que les ressources naturelles diminuent inexorablement. Cet effet de ciseau est masqué par le prix artificiellement bas de ces ressources. Partant de ce constat, Jean-Marc Jancovici montre que les espoirs mis par nos gouvernants dans la reprise de la croissance sont illusoires et dangereux : plus vite la croissance repartira, plus vite se produira le prochain choc pétrolier, qui la brisera de nouveau. Pour sortir de cette spirale infernale, l’éolien, le solaire seraient-ils la solution ? Billevesées, démontre Jean-Marc Jancovici de façon implacable. Leur coût est astronomique et leur rendement, ridicule. Le nucléaire, alors ? C’est une excellente formule de transition, qu’il faut perfectionner et développer. Mais surtout, il faut un nouveau projet de société, entièrement tourné vers une économie « décarbonée », et qui implique de tout repenser : le métier que nous exercerons, l’endroit où nous habiterons, le fonctionnement de notre système de soins, nos pratiques agricoles, ce que nous mangerons, notre mobilité, la consolidation de l’Europe, les procédés utilisés dans les usines, ainsi que la taille et l’emplacement de ces dernières, la gestion des retraites… Jean-Marc Jancovici montre comment rendre la planète durable pour neuf milliards d’habitants, et prend vigoureusement la défense de la taxe carbone. Vaste programme, mais aussi formidable défi. Et prendre la contrainte carbone à bras-le-corps n’est pas une option. Si nous ne faisons pas le premier pas, c’est elle qui choisira la forme de l’étreinte !